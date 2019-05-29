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وزير الدفاع الروسى يصل إلى اليابان لمناقشة التعاون العسكرى

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:30 ص
وزير الدفاع الروسى يصل إلى اليابان لمناقشة التعاون العسكرى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
موسكو (أ ش أ)
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وصل وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اليوم الأربعاء، إلى اليابان فى زيارة عمل حيث يشارك فى اجتماع تشاورى فى صيغة (2 + 2) يحضره وزراء دفاع وخارجية الدولتين، وإجراء محادثات منفصلة مع نظيره اليابانى تاكيسى إيفايا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن المتحدثة باسم وزير الدفاع الروسى روسيانا ماركوفسكايا قوله للصحفيين، إن جدول أعمال الحوار الروسى اليابانى يتضمن قضايا الأمن العالمى والإقليمى والوضع العسكرى - السياسى فى المنطقة.

وأضافت أن المباحثات الروسية اليابانية تتناول أيضا مناقشة التعاون العسكرى المشترك القائم ومستقبله.

 


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