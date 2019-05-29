وزير الداخلية: مصر بالأمن والاستقرار تنعم بسبب تضحيات الشهداء.. صور

كتب محمود عبد الراضي

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن جهاز الشرطة يعتز ويفتخر بأبنائه الشهداء الذين بذلوا أرواحهم وضحوا بأغلى ما يملكون لنحيا بعزة وكرامة، وأن ما ننعم به من أمن واستقرار لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التى قدمها شهدائنا الأبرار ومصابينا الأبطال.

جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التى أقامتها وزارة الداخلية ـ أمس الثلاثاء ـ لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة ، بحضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية.

ووجه وزير الداخلية التهنئة لأسر الشهداء ورجال الشرطة والمصابين بمناسبة شهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب وزير الداخلية عن سعادته للقاء الأسر والأبناء ، مؤكدا على حرص وزارة الداخلية على استمرار التواصل مع أسر الشهداء بما يعكس روح الانتماء والولاء لكيان الأسرة الواحدة وإرتباط وزارة الداخلية بأبنائها وأسر أبطالها .

ومن جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن فخرهم بأبنائهم شهداء الوطن الأبرار وما قدموه لأجل رفعة وطنهم ، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير على هذه اللفته الكريمة، مثمنين ما تقدمة وزارة الداخلية من رعاية وإهتمام لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة.



أسر شهداء الشرطة مع الوزير



أسر شهداء الشرطة



جانب من الحفل