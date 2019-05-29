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وزيرة السياحة تغادر متوجهة إلى بلغاريا لحضور المؤتمر المستدام للاستثمار بالسياحة

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:57 ص
وزيرة السياحة تغادر متوجهة إلى بلغاريا لحضور المؤتمر المستدام للاستثمار بالسياحة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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غادرت فجر اليوم وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط مطار القاهرة متوجهة إلى دولة بلغاريا لحضور المؤتمر المستدام للاستثمار في السياحةInvesting in Tourism Sustainabilty Conferance (ITSC) الذى سينعقد خلال يومى 30 و31 مايو الجارى بمدينة فارنا البلغارية، وذلك بدعوة من وزيرة السياحة البلغارية السيدة نيكولينا انجلكوفا للمشاركة فى هذا المؤتمر الهام.

وقبيل المغادرة أكدت الوزيرة أهمية المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر كونه يعد منصة لالتقاء متخذي القرار ووزراء السياحة من مختلف الدول، وفرصة لبحث فرص الاستثمار السياحى، وتسليط الضوء على الفرص الجديدة للابتكار في مجال السياحة، وهو ما يتضمنه المحور الخامس في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع والخاص بمواكبة الاتجاهات الحديثة ومنها الاهتمام بالابتكار والتحول الرقمى في قطاع السياحة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبلغاريا لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى مجال السياحة للمساهمة في التنمية الاقتصادية ونمو قطاع السياحة في كلا البلدين من خلال تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والتاريخية والشاطئية وغيرها من الأنماط السياحية.

وأكدت الوزيرة عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبلغاريا، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، لافتة إلى زيارة رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر في مارس الماضي، والتي استقبله فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من أهم نتائجها الإعلان عن إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك.


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