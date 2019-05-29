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وزارة الصحة تستجيب لاستغاثة أم عبر اليوم السابع صعقت الكهرباء نجلها بالإسكندرية.. وتوجه بنقل الحالة لمستشفى تخصصي والتكفل بعلاجها فورا

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:56 ص
وزارة الصحة تستجيب لاستغاثة أم عبر اليوم السابع صعقت الكهرباء نجلها بالإسكندرية.. وتوجه بنقل الحالة لمستشفى تخصصي والتكفل بعلاجها فورا الأبن المريض
كتب أيمن عيسى - الإسكندرية أسماء علي بدر
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في استجابة فورية لاستغاثة أطلقتها سيدة عبر اليوم السابع، ناشدت فيها الدولة بإنقاذ حياة ابنها الذي صعقته الكهرباء، وجهت وزارة الصحة بالتعامل مع الحالة فورا، ونقلها لأحد المستشفيات المتخصصة في علاج حالته، على نفقة الدولة.

من جانبها أكدت السيدة أم ممدوح لليوم السابع أنها تقلت اتصالات، أخبرتها بنقل نجلها المحتجز فى مستشفى المبرة بالإسكندرية خلال ساعات لأحد مستشفيات القاهرة، وبالفعل يجري الآن نقل الحالة للقاهرة.

وكانت اليوم السابع قد نشرت استغاثة لسيدة تدعى ام ممدوح، ناشدت المسؤولين من خلالها إنقاذ حياة نجلها الذي صعقته الكهرباء،ويحتاج النقل لمستشفى كبرى، غير أن ظروفها لا تسمح، بعدما أنفقت كل ما تملك خلال الفترة الماضية.

 

 

 


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ممدوح رمضان


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