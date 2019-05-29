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والد شهيد الواحات بعد تسلم "عشماوي": شكرا للرئيس ..دم ابننا لم يذهب هدراً

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:34 م
والد شهيد الواحات بعد تسلم "عشماوي": شكرا للرئيس ..دم ابننا لم يذهب هدراً تسليم هشام عشماوي لمصر
كتب محمود عبد الراضي
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قال والد الشهيد إسلام مشهور، بطل ملحمة الواحات: "شعرنا بأن دم ابننا لم يذهب هدرًا بعد تسليم مصر الإرهابى هشام العشماوى، وأيقنا أن هناك دولة تلاحق المجرمين وتعاقبهم".

 

وتقدم والد الشهيد، لـ"اليوم السابع"، بالنيابة عن أسرته بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعاد لمصر هيبتها ورسخ لدولة القانون.

 

وأوضح مشهور، أنهم كانوا دومًا على يقين بأن الدولة لن تترك أى إرهابى تورط فى استهداف الشهداء الأبرار.

 

وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى الذى ألقى الجيش الوطنى الليبى القبض عليه فى مدينة درنة أكتوبر الماضى، وهو أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، والذى شكل تنظيم المرابطون فى الأراضى الليبية وشكل أحد أذرع تنظيم القاعدة فى شمال إفريقيا، وكذلك مشاركته فى عملية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.


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هشام عشماوي

تسليم هشام عشماوي

المخابرات العامة

هشام عشماوي في مصر

ليبيا

الجيش الليبي


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