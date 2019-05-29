والدة شهيد شرطة: تسليم هشام عشماوى للقاهرة انتصار لأسر الشهداء

قالت والدة الشهيد ضياء فتوح انها توجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة عقب تسليم الإرهابى الأخطر هشام عشماوى لمصر.
وأضافت والدة الشهيد، لـ"اليوم السابع" أن تسليم الإرهابي لمصر بمثابة انتصارا لأسر الشهداء .
وتسلمت المخابرات المصرية الإرهابى بهاء على أبو المعاطى، الحارس الشخصى للإرهابى هشام عشماوى، والذى ألقى القبض عليه فى مدينة درنة أكتوبر الماضى.
ويعد بهاء على أبو المعاطى أحد أخطر الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم المرابطين الذى شكله الإرهابى هشام عشماوى، ويعد الصندوق الأسود للجماعات المتطرفة فى شمال أفريقيا.
كان الجيش الوطنى الليبى قد أعلن تسليم الإرهابى الأخطر فى شمال افريقيا هشام عشماوى إلى السلطات المصرية.
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