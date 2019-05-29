والدة شهيد شرطة: تسليم هشام عشماوى للقاهرة انتصار لأسر الشهداء

كتب محمود عبد الراضي

قالت والدة الشهيد ضياء فتوح انها توجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة عقب تسليم الإرهابى الأخطر هشام عشماوى لمصر.

وأضافت والدة الشهيد، لـ"اليوم السابع" أن تسليم الإرهابي لمصر بمثابة انتصارا لأسر الشهداء .