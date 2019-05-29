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الأربعاء، 29 مايو 2019 04:47 م
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هواوى ضمن قائمة الشركات الداعمة لكروت ذاكرة SD وBluetooth وWiFi

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:54 م
هواوى ضمن قائمة الشركات الداعمة لكروت ذاكرة SD وBluetooth وWiFi شعار شركة هواوى الصينية
كتبت هبة السيد
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نجحت هواوى الصينية فى رفع الحظر الموقع عليها من الحكومة الأمريكية، وتجاوز إنهاء التعامل بين الاتحاد العالمى لكروت الذاكرة SD وشبكة حلفاء WIFI وجمعية Bluetooth، ليعود اسم هواوى إلى قائمة الشركات التى تدعم كروت ذاكرة SD وخاصيتى Bluetooth وWIFI، ما يعنى أن أجهزة الشركة الذكية ستستمر فى دعم الميزات الثلاثة المذكورة.

كان اتحاد SD قد قرر منذ أيام حظر "هواوى" من قائمة الشركات والجهات التى يتعامل معها والمسموح لها باستخدام معايير SD.

واتحاد SD منظمة غير ربحية تضع معايير بطاقات الذاكرة من نوع SD وmicroSD، ووفقا لصفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بالمنظمة، يشارك الأعضاء فى تصميم أو تطوير أو تصنيع المنتجات التى تستخدم معايير SD.

وتشمل هذه المنتجات الهواتف الذكية والأجهزة المماثلة التى تدعم استخدام بطاقات SD وmicroSD وتساعد على توفير مساحة داخلية إضافية فى الهواتف المحمولة، خاصة فى الهواتف الاقتصادية والمتوسطة.

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رجوع هواوى لقائمة الشركات الداعمة لميزة واى فاى

 


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