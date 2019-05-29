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خالد صلاح
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"هنغسل سجادنا وهنرشد استهلاكنا" حملات توعية بالفيوم لعدم الإسراف فى المياه

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:19 م
"هنغسل سجادنا وهنرشد استهلاكنا" حملات توعية بالفيوم لعدم الإسراف فى المياه حملات توعية لحث سيدات الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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أطلقت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، حملة توعية للسيدات وأصحاب المغاسل والمواطنين لحثهم بعدم الإسراف فى مياه الشرب أثناء غسيل السجاد والأرضيات قبيل عيد الفطر المبارك، وضرورة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من الإهدار واستخدام مياه الشرب قدر الحاجة هذا بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن الحملة تم إطلاقها فى أول شهر رمضان المبارك وتستمر حتى عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف توعية المجتمع وخاصة السيدات وأصحاب المغاسل بأهمية مياه الشرب وضرورة ترشيد استهلاكها وعدم الإسراف فى غسيل السجاد والأرضيات خاصة هذه الأيام مما يمثل عبأ كبيرا على شبكات الصرف الصحى نتيجة كميات المياه الكبيرة التى يتم صرفها داخل الشبكات وتستقبلها الروافع ومحطات المعالجة هذا بجانب أن الإقبال على مياه الشرب فى توقيتات واحدة يؤثر أيضا على ضغوط مياه الشرب وتمنع وصولها لنهايات الشبكات .

وأشار" درة" إلى أن الأديان السماوية كلها حثت على النظافة ونحن لا نمنع ذلك، ولكن على كل سيدة وكل مواطن أن يستخدم المياه قدر الحاجة وأن يتحمل المسئولية تجاة كل نقطة مياه يهدرها بدون وجه حق مصدقا لقولى تعالى "لتسئلن يومئذ عن النعيم"، لأن المياه نعمة وسنسأل عنها أمام الله عزوجل.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن الحملة جابت قرى منية الحيط واطسا والغرق والوابور ومدينة الفيوم ومنشية عبدالله وسنوفر وبعض قرى طامية وسنورس وابشواى ويوسف الصديق من أجل توعية المواطنين بأهمية المياه رافعين شعار كل نقطة بتفرق، وهنغسل سجادنا وهنرشد استهلاكنا وقام أعضاء فريق التوعية بلصق الملصقات والبروشورات فى الميادين العامة ودور العبادة والمغاسل.
 
حملات توعية لحث سيدات الفيوم (1)
حملات توعية لحث سيدات الفيوم 
حملات توعية لحث سيدات الفيوم (2)
حملات توعية لحث سيدات الفيوم 
حملات توعية لحث سيدات الفيوم (3)
حملات توعية لحث سيدات الفيوم 
حملات توعية لحث سيدات الفيوم (4)
حملات توعية لحث سيدات الفيوم 
حملات توعية لحث سيدات الفيوم (5)
حملات توعية لحث سيدات الفيوم 
 
 
 
 

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