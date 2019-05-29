نيابة الجمالية تطالب تحريات المباحث حول تاجر متهم بحيازة ألعاب نارية

كتب سليم على

طالبت نيابة الجمالية، بسرعة تحريات المباحث حول تاجر متهم بحيازة 640 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار، كما قررت النيابة التحفظ على المضبوطات، وتحريزها.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، برئاسة المستشار أحمد هاني، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، أن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص يعمل تاجر حال تواجده داخل مخزن للألعاب، وبداخله عثر على كمية من الألعاب النارية عبارة عن 14 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 640 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.