سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة الجمالية تطالب تحريات المباحث حول تاجر متهم بحيازة ألعاب نارية

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:39 م
نيابة الجمالية تطالب تحريات المباحث حول تاجر متهم بحيازة ألعاب نارية العاب نارية - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

طالبت نيابة الجمالية، بسرعة تحريات المباحث حول تاجر متهم بحيازة 640 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار، كما قررت النيابة التحفظ على المضبوطات، وتحريزها.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، برئاسة المستشار أحمد هاني، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، أن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص يعمل تاجر حال تواجده داخل مخزن للألعاب، وبداخله عثر  على كمية من الألعاب النارية عبارة عن 14 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 640 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط شخص فى الفيوم بحوزته 57 ألف قطعة ألعاب نارية قبل عيد الفطر

ضبط تاجر بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

ضبط 35 ألف صاروخ "ألعاب نارية" بحوزة عامل فى الفيوم قبل ترويجها بالعيد

ضبط مخزنين بداخلهما 500 ألف قطعة ألعاب نارية فى السلام والجمالية

الالعاب الناريه

عيد الاضحى

عقوبه الاتجار فى الالعاب الناريه

الجمالية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة