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ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى السويس برقم الجلوس

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:18 م
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى السويس برقم الجلوس اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس – السيد فلاح
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ينشر " اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية  بمحافظة السويس ، بعد أن اعتمدها اللواء عبد المجيد صقر محافظ الأقليم بنسبة 85.4%.

وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس قد اعتمد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019 علي مستوي مدارس محافظة السويس الإعدادية والتي بلغت نتيجتها 85.4 %، وتم إعلان النتيجة على مديرية التربية والتعليم بالسويس.

وقالت، سلمي الشاعر، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول –فى الترم الثانى 2019 بلغ عددهم 10 آلاف و700 طالب وطالبة في 79 لجنة امتحانيه في 3 إدارات تعليمية.

وقدم محافظ السويس الشكر لجميع العاملين بالتربية والتعليم بالسويس، مطالبًا بعمل خطة للقضاء علي الدروس الخصوصية، والبدء في أعمال الصيانة بالمدارس فور الانتهاء من جميع الامتحانات، وعمل تقييم لمديري المدارس خلال العام الماضي، وتحليل النتيجة والتي ارتفعت بنسبة 10% عن العام الماضي.

حضر توقيع النتيجة كلا من اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وسلمي الشاعر، مدير عام مديرية التربية والتعليم وأشرف السروي، مدير التعليم العام ومسئول الكنترول بالمديرية.

ولمعرفة نتيجتك برقم الجلوس اضغط هنا..

 

 


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نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

نتيجه الشهاده الاعداديه

نتيجه الشهاده الاعداديه برقم الجلوس

السويس


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