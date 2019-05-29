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ننشر أسماء العشرة أوائل على الشهادة الإعدادية بدمياط

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:32 م
ننشر أسماء العشرة أوائل على الشهادة الإعدادية بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط- عبده عبد البارى
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط أسماء الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية بدمياط. 

وجاء ترتيب العشرة الأوائل كالتالى 
 
الأول، عمر طارق عمران،  والثانية ، ريم البدرى عبد الحليم، الثالثة، أروى طاهر ابو حطب، والرابعة أمل رفيق النمر، والخامسة، إسراء رضا الموافى، والسادسة، يمنى أسامة النجار، والسابعة، سما ممدوح عبد السلام، والثامنة، أمنية حسن الشامى، والتاسعة، مريم السيد الفار، والعاشرة، أمينة أحمد عبد الرحمن، وجميعهم حصلوا على 297.5 درجة.
 
من جانبه، هنأ السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، أبنائه الطلاب أوائل الشهادة الاعدادية 2019/2018 ، متمنيا لهم دوام التوفيق.
 
يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اعتمدت صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2018 بنسبة نجاح 72.14%، كما اعتمدت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 79.6%، وكذلك نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة 100% وذلك بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.

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