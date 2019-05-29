ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى الدقهلية 2019

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن أسماء أوائل المحافظة بالشهادة الإعدادية، وحقق المركز الأول باسم على مرعى بمدرسة الشيخ محمد مغربية بمجموع 280 درجة.

وفى المركز الثانى مكرر كل من روان حاتم ابراهيم بمدرسة ميت الحلوج بمجموع 279 درجة، وآيات فتوح بديع بمدرسة أجا بنات، ونورهان محمود محمود بمدرسة كفر الشيخ عطية، وإبرار على محمد بمدرسة ميت علي، ومصطفى عثمان محمد بمدرسة المنصورة الرسمية للغات، ونغم تامر سعد بمدرسة كفر الشيخ عطية، ورنا حمزة رمضان بمدرسة الشهيد محمد السواح، ومنة مجدى محمدين بمدرسة الواء فخر الدين خالد بكفر ابو ناصر، و يمنى عبد الناصر عبد الوهاب بمدرسة كفر الشيخ عطية.

يذكر أن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية منذ قليل بنسبة نجاح 88%.