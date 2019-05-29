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نقابة العلميين تقرر تجميد عضوية 8 بالمجلس وإحالتهم للتحقيق

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:35 م
نقابة العلميين تقرر تجميد عضوية 8 بالمجلس وإحالتهم للتحقيق نقابة العلميين
كتبت آية دعبس
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قرر مجلس نقابة المهن العلمية، تجميد عضوية 8 أعضاء بالمجلس، وذلك لاشتراكهم فى محاولة اقتحام مقر النقابة بالألفى، ومشاركتهم فى مشادات كلامية مع باقى أعضاء المجلس، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات وعرض نتائجها على مجلس النقابة العامة.
 
وتضمن ذلك القرار، وقف كل من: عليان عبد الوهاب رئيس فرع قنا، تيتو حبيب رئيس فرع سوهاج، أحمد عبد الخالق  رئيس فرع بنى سويف، محمد حسن العجل وكيل فرع قنا، ثروت حسن سيد الدالى أمين صندوق فرع قنا، عباس محمود يوسف إبراهيم أمين فرع القليوبية، أبو الوفا بركات، رئيس مكتب العاشر من رمضان، جمال متولى عضو مجلس شعبة الإدارة العلمية، على أن تقوم هيئة المكتب بمخاطبة الفروع المذكور أعضائها فى الواقعه لإعلامهم رسمياً واتخاذ اللازم حول متابعة تنفيذ قرار المجلس.
 
كما قرر المجلس إحالة 6 علميين من خارج المجلس للتحقيق أيضا، لمشاركتهم بتكل الأحداث، هم: محمود مهنى، محمد شرف الدين، احمد سعيد، محروس أفندى، أحمد الصغير، عبد الناصر أبو زهرة، بالإضافة إلى عدم السماح بالدخول من باب الإدارة بمقر النقابة إلا لأعضاء مجلس النقابة العامة والموظفين، فتح باب خدمة الأعضاء فى المواعيد الرسمية لخدمة جموع العلميين.
 
وأكد مجلس نقابة العلميين، أن الدكتور السيد عبد الستار المليجى النقيب السابق، تم سحب الثقة منه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 12 أبريل الماضى، وأيده حكم محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12 مايو 2019.
 
وكان الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، قال إن الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين السابق، جدد محاولته لاقتحام مقر النقابة، للمرة الثانية، بالتزامن مع انعقاد اجتماع للمجلس، لبحث ملفات أعضاء النقابة.
 

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