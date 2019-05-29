نقابة السكة الحديد: نتواصل مع المسئولين للتراجع عن قرار إلغاء السفر المجانى للعاملين

كتب رضا حبيشى

أكد عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية تواصله مع المسئولين فى هيئة السكة الحديد وقطاع النقل للتراجع عن قرار إلغاء تصاريح السفر المجانى بالقطارات للعاملين، كونه يتعارض من لائحة السفر بالسكة الحديد ويلغى مكسب يحصل عليه العاملين بالهيئة منذ عشرات السنين، حيث يستفيد بها من مضى 25 سنة بالخدمة.

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت أول أمس الأحد عن قرارها إلغاء تصاريح السفر المجانى بالقطارات للعاملين بالهيئة وغيرهم، على هامش جولة مسئولون بمحطة سيدى جابر ومحطة مصر بالإسكندرية لتفقد أعمال تطويرها.