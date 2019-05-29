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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظ الدقهلية

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:46 ص
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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يعتمد اليوم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة، بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق.

وأكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه سوف يتم الإعلان عن العشرة الأوائل بالمحافظة اليوم، وسوف يتم تسليم النتائج إلى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بعد اعتماد المحافظ له، تمهيدا لاعلانها بالمدارس.
 
يذكر بأنه تمت مراجعة رصد النتائج على مدار يومين، بالكنترول الرئيسي بالمنصورة وحساب دراجات الترم الاول والترم الثاتي من أجل الإعلان النهائي للنتيجة.

 


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