نتيجة الشهادة الاعدادية محافظ الدقهلية

وأكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه سوف يتم الإعلان عن العشرة الأوائل بالمحافظة اليوم، وسوف يتم تسليم النتائج إلى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بعد اعتماد المحافظ له، تمهيدا لاعلانها بالمدارس.

يذكر بأنه تمت مراجعة رصد النتائج على مدار يومين، بالكنترول الرئيسي بالمنصورة وحساب دراجات الترم الاول والترم الثاتي من أجل الإعلان النهائي للنتيجة.