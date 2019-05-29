سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"نتفليكس" تهدد بمقاطعة ولاية جورجيا حال تمرير قانون يحد من الإجهاض

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:59 م
"نتفليكس" تهدد بمقاطعة ولاية جورجيا حال تمرير قانون يحد من الإجهاض شبكة نتفيلكس
كتبت - هناء أبو العز
إضافة تعليق
أعلن مسؤول فى "نتفليكس"، الشركة الرائدة فى خدمات الفيديو بالبث التدفقى، أن شركته قد تتوقف عن تصوير الأعمال فى ولاية جورجيا إذا طبقت قانونا يشدد المعايير التى يُتاح فيها للنساء الإجهاض، وذلك بحسب بيان نشرته إذاعة مونتو كارلو الدولية.
 
كانت ولاية جورجيا قد أقرت أخيرا قانونا يحظر عمليات الإجهاض منذ اللحظة التى يمكن فيها رصد خفقات قلب الجنين، أى فى الأسبوع السادس من الحمل تقريبا، وهى مرحلة تكون خلالها نساء كثيرات غير مدركات أنهن حوامل. وقال المسؤول عن المحتويات فى "نتفليكس"، تيد ساراندوس، لموقع "فراييتى" المتخصص: "نُوظّف نساء كثيرات فى إنتاجات فى جورجيا، وحقوق هؤلاء ستُقيّد بصورة قاسية بسبب هذا القانون، شأنهن فى ذلك شأن ملايين النساء الأخريات".
 
وأضاف ساراندوس: "نظرا إلى أن التشريع لم يدخل حيّز التنفيذ، سنواصل التصوير هناك، مع الاستمرار بدعمنا الشركاء والفنانين الذين اختاروا التوقف عن ذلك. إذا ما جرى تطبيق القانون، سنعيد النظر فى كامل استثماراتنا فى جورجيا". وقد نجحت الولاية خلال السنوات الأخيرة فى استقطاب كثير من المنتجين لتصوير الأفلام على أراضيها خصوصا، بفضل حوافزها الضريبية الكبيرة، ومن بين تلك الجهات الإنتاجية شركة مارفل (منتجة بلاك بانثر وأفنجرز إنفينيتى وور، وأفنجرز: إند جيم) فضلا عن مسلسلات بينها "سترينجر ثينجز" و"أوزارك" و"ذى ووكينج ديد".
 
ودعا بعض النجوم أو صغار المنتجين المستقلين إلى عدم المشاركة فى أى تصوير لأعمال فى تلك الولاية الأمريكية احتجاجا على القانون الجديد، لكن تلك الدعوات لم تلق آذانا صاغية بعد. إلا أن كبار شركات الإنتاج بقيت حذرة للغاية فى هذه المسألة. وأكد كريس أورتمان المتحدث باسم اتحاد "موشن بيكتشر أسوسييشن أوف أميركا" الذى يضمّ الشركات الستّ الكبرى فى هوليوود (باراماونت وسونى ويونيفرسال وديزنى) فضلا عن وورنر برازرز ونتفليكس التى انضمت إلى المجموعة أخيرا، لوكالة فرانس برس: "سنواصل مراقبة الوضع. يجب ألا ننسى أن ولايات أخرى حاولت اعتماد تشريعات مشابهة تم إبطالها من المحاكم، أو هى موضع شكاوى حاليا".

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

للسيدات فقط.. النزيف المصاحب لحالات الإجهاض يستمر لمدة أسبوعين

اليمين المسيحى فى الولايات المتحدة يحذر من حرب أهلية بسبب الإجهاض

للسيدات فقط.. اعرفى كل شىء عن الدورة الشهرية الأولى بعد الإجهاض

"بيطرى الفيوم" تبدأ حملة لمواجهة الميكروب المتسبب فى الإجهاض وتشوهات الأجنة

نتفيلكس

جورجيا

امريكا

الاجهاض


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة