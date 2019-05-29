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نائب محافظ الوادى الجديد تشهد احتفالية نقابة المعلمين بالداخلة

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:49 ص
نائب محافظ الوادى الجديد تشهد احتفالية نقابة المعلمين بالداخلة نائب محافظ الوادى خلال احتفالية نقابة المعلمين
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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شهدت  حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد مساء أمس الثلاثاء احتفالية نقابة المعلمين بالداخلة لتكريم المتميزين من أعضائها بحضور قيادات التربية والتعليم بالمحافظة وأعضاء النقابة.

 

وضم الاحتفال عرض لأهم إنجازات قطاع التعليم بالمحافظة كما ضم فقرات دينية وفنية للموهوبين من الطلاب كما تم تكريم عدد من قامات التعليم ممن بلغوا سن المعاش وكذلك تكريم عدد من الأيتام من أبناء العاملين.

 

وخلال كلمتها ، أشادت حنان مجدي بلمسة الوفاء التي قدمها أعضاء النقابة لتكريم المتميزين من اعضائها، تقديرا لما قدموه خلال رحلة عملهم، ودورهم في بناء جيل قادر على حمل راية التنمية على أرض المحافظة.

 

كما وجهت شكرها للقائمين على العملية التعليمية لما يبذلوه من جهد في إنجاح المنظومة التعليمية الجديدة سواء بمرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الثانوية، مؤكدة على إيمان القيادة السياسية بدور التعليم في تحقيق التنمية والإستقرار بالمجتمع.

 

وعلى هامش الاحتفالية، استمعت نائب المحافظ إلى مطالب ومقترحات الحاضرين، حيث وجهت بإعداد دراسة وعرضها علي اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، لإمكانية عمل توسعات بفصول رياض الأطفال بعدد من المدارس التي تعاني من كثافة عدد التلاميذ بها.

 

كما أكدت علي أنه يجري حاليا دراسة إنشاء فروع لمكتبة مصر العامة بمراكز المحافظة، تساهم في خلق مراكز ثقافية وترفيهية وفنية لأبنائها.

 

 


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