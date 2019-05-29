نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة مدابغ مجرى العيون

كتب سيد الخلفاوى

قاد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لليوم الرابع على التوالى حملة لإزالة مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، والتى يتم نقلها لمدينة الروبيكى ضمن خطة تطوير العشوائيات.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم إزالة 4 مدابغ، ومصنعى لتصنيع الجلود، وتم قطع المرافق عن 28 مدبغة، ومنح مهلة لـ 3 مصانع لنقل معداتها لمدينة الروبيكى.

يذكر أن منطقة المدابغ يتم نقلها بالكامل، حيث يتم نقل السكان للاسمرات، والمدابغ لمنطقة الروبيكى على مسلحة 1621 ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.