ميناء دمياط يتعاقد على 4 قاطرات بحرية جديدة لمواكبة تزايد أعداد السفن

دمياط - عبده عبد البارى

وقع الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، عقد بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية جديدة لصالح ميناء دمياط، وذلك استعداداً للزيادة فى حركة السفن بالميناء والتى تمثل النتيجة الطبيعية للجهود المبذولة مؤخراً والمشروعات الكبرى والأرصفة الجديدة التى يتم افتتاحها ودخولها الخدمة فى القريب العاجل.

ووقع عن الطرف الثانى اللواء حسام الدين قطب ممثلا لجهاز الصناعات والخدمات البحرية والذى سيقوم ببناء وتوريد القاطرات لحساب هيئة الميناء.

ومن المقرر أن تتسلم الهيئة القاطرات الأربعة خلال عامين بدات مراسم التوقيع بكلمة اللواء حسام الدين قطب والذى ثمن التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز الصناعات والخدمات البحرية، أعقبها كلمة للربان طارق شاهين أكد فيها ثقة الهيئة فى جودة المنتج الوطنى وخاصة الوحدات البحرية بكافة أنواعها والتى ينتجها الجهاز وكذا قدرته على المنافسة أمام الشركات العالمية العاملة فى نفس المجال.

ووجه الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية الشكر لإدارة هيئة ميناء دمياط، وذلك لتفضيلها تصنيع هذه القاطرات لدى جهاز وطنى فى ظل منافسة شرسة من الشركات ذات الأسماء الكبرى فى ذات المجال.

وقال الربان شاهين، إن القاطرات الأربعة تتميز بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة شدها 60 طنا لكل قاطرة ويصل طول القاطرة إلى 35 متراً وبعرض 11.5 متر وغاطس كلى 5.0 أمتار، وتبلغ سرعة القاطرة 12 عقدة.

وأضاف الربان شاهين، أن القاطرات المتعاقد عليها تعد إضافة جديدة وقوية لأسطول الوحدات البحرية التى تمتلكها هيئة ميناء دمياط حيث تساعد فى التعامل مع السفن الحديثة والعملاقة التى من المتوقع زيادة أعدادها بعد إنهاء التعميق المقرر بالميناء وتشغيل المحطة متعددة الأغراض ومحطة الحاويات الثانية، والتطوير الحالى لمحطة الحاويات الأولى وكذا الزيادة المنتظرة فى سفن الغاز المترددة على الميناء .

وعلى جانب آخر، استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2626 طن قمح فى حين غادر عدد 925 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48116 من البضائع العامة منها عدد 82 سيارة نقل محملة بـ 4050 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 170226 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 67551 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 9578 طن رمل و7000 طن يوريا و6402 طن فوسفات و 2741 طن أسمنت و 2000 طن أرز .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 333 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 187 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1464 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5868 طن حديد و6000 طن كسب صويا و1100 طن خشب و15650 طن ذرة و6500 طن قمح و 900 طن زيت و 400 طن كلوريد ايثلين.