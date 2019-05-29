سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 3:12   ص 

الظهر 11:52 ص 

العصر 3:28 

المغرب 6:50 

العشاء 8:21 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

الفجر 3:12 ص 

الظهر 11:57 

العصر 3:36 

المغرب 6:57 م 

العشاء 8:29 م 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

الفجر 3:06 

الظهر 11:48 م 

العصر 3:25 م 

المغرب 47: 6 م 

العشاء 8:18 م 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 3:08 ص 

الظهر 11:40 

العصر 3:11 

المغرب 6:33 م 

العشاء 8:00 م 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجر 3:24 ص 

الظهر 11:46 ص 

العصر 3:10 م 

المغرب 6:34 م 

العشاء 7:57 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 

 مكة 

الفجر 4:07 ص

الظهر 12:18 م 

العصر 3:32 م 

المغرب 7:00 م 

العشاء 8:18 م 

 

المدينة المنورة 

الفجر 3:58 ص 

الظهر 12:18 م 

العصر 3:41 م 

المغرب 7:08 م

العشاء 8:28 م 

 

الرياض 

الفجر 3:29 ص 

الظهر 11:50 ص 

العصر 3:13 م 

المغرب 6:40 م 

العشاء 8:00 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 2:59 

الظهر 11:37 م 

العصر 3:12 م 

المغرب 6:35 

العشاء 8:03 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 4:00 ص 

الظهر 12:20 م 

العصر 3:42 م 

المغرب 7:05 م 

العشاء 8:29 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 3:27 ص 

الظهر 12:24 م 

العصر 4:09 م 

المغرب 7:32 م 

العشاء 9:08 

 

مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 3:08 ص 

الظهر 11:45 ص 

العصر 3:20 م 

المغرب  6:41 م 

العشاء 8:10 م 

 

 

 
 
 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة