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مهاب مميش: عبور 66 سفينة قناة السويس بحمولة 4.9 مليون طن

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:55 ص
مهاب مميش: عبور 66 سفينة قناة السويس بحمولة 4.9 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور 66 سفينة، بحمولة 4.9 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 35 سفينة بحمولة 2مليون و200 الف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية EVER GRADE ، بحمولة 222 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى أمريكا .

وعبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) ، بحمولة 2 مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية EVER GOLDEN ، بحمولة 222 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

 


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