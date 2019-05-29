سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

منتجعات شرم الشيخ جاهزة لاستقبال عيد الفطر.. والسياحة العربية ترفع نسب الإشغال

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:39 م
منتجعات شرم الشيخ جاهزة لاستقبال عيد الفطر.. والسياحة العربية ترفع نسب الإشغال فنادق _ أرشيفية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

أعلنت فنادق ومنتجعات شرم الشيخ جاهزيتها لاستقبال الوفود السياحية احتفالاً بعيد الفطر المبارك والذى يحل الثلاثاء القادم، حيث ستشهدت المدينة توافد عدد من الوفود من جنسيات عربية مختلفة للتمتع بالمدينة الساحرة وطبيعتها الخلابة وممارسة الرياضات المائية التى تشتهر بها.

وأكد إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات أن شرم الشيخ لها النصيب الأكبر من السياحة العربية وهذا يرجع إلى وجود خطوط طيران مباشر للمدينة، حيث يوجد خطوط طيران من جدة لشرم الشيخ وكذلك من الكويت والإمارات، مشيرا إلى أن السعودية لازالت تحتل المرتبة الأولى فى الأسواق العربية المصدرة للسياحة لمصر، تليها الكويت.

وفى الإطار نفسه، كشف مؤشر الحجز الإلكترونى لموقع "بوكينج" عن ارتفاع نسب حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ خلال فترة الأعياد حيث أوضح المؤشر أن الحجوزات أرتفعت بنسبة 30% خلال هذه الأيام. 

ويبلغ متوسط سعر الأربعة ليالى للغرفة لشخص واحد فى منتجعات شرم الشيخ من 4000 آلاف جنيه كحد أدنى وتتخطى الـ20 ألف فى بعض المنتجعات وفقًا لدرجة الفندق السياحية، فى حين كثفت شركات السياحة برامجها السياحية لفترة الأعياد، حيث قدمت رحلات بأسعار مخفضة لمنتجعات شرم الشيخ وغيرها من المقاصد السياحية.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وزيرة السياحة تغادر متوجهة إلى بلغاريا لحضور المؤتمر المستدام للاستثمار بالسياحة

بيت العرب مفتوح للأشقاء فى عيد الفطر.. القاهرة والإسكندرية تتصدران.. وشرم الشيخ الرهان لإنعاش الموسم.. الجو المعتدل والحفلات عوامل جذب قوية.. والسائح الخليجى 5 نجوم.. وهيئة التنشيط: السياحة العربية تمثل 30%

مقاصد سياحية "من 50 سنة".. اختفت من خريطة السياحة المصرية.. حلوان أشهر مراكز الاستشفاء فى العالم.. أطفأ الإهمال عيونها الكبريتية.. المنيا استراحة النيل وإخناتون.. الفيوم مقصد محبى التجديف والتزحلق على الماء

وزيرة السياحة والسفير الإسبانى بالقاهرة يبحثان سبل التعاون بين البلدين

" السياحة بين أزمات الأمس وفرص الغد".. ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى

شرم الشيخ

السياحة العربية

عيد الفطر

اجازة عيد الفطر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة