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و 799 منفذا تعمل 24 ساعة يوميا..

منافذ صرف ألبان الأطفال تعمل بمواعيدها الرسمية فى العيد والصرف بالكوبونات

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:52 ص
منافذ صرف ألبان الأطفال تعمل بمواعيدها الرسمية فى العيد والصرف بالكوبونات ألبان أطفال - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة أن منافذ صرف ألبان الأطفال تعمل فى مواعيدها الرسمية طوال أيام العيد والصرف بالكوبونات .
 
وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة لليوم السابع أنه تم إصدار تعليمات بفتح 799 وحدة لتعمل بنظام الطوارئ وعلى مدار 24 ساعة .
 
وأضافت الدكتورة سعاد عبد المجيد أن الألبان مهمة للأطفال ولا يمكن الاستغناء عنها وهى محل طلب طوال الوقت لأطفال رضع ولذا لا بد من توفيره بشكل مستدام وإلا يتعرض الطفل لعدم التغذية وهو ما يؤثر سلبا على صحته.
 
 

 

 


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الالبان

الاطفال

منافذ الصرف

اارعاية الاساسية


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