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ملك المغرب يدشن مركزًا لطب الإدمان

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:44 م
ملك المغرب يدشن مركزًا لطب الإدمان ملك المغرب
كتبت - هناء أبو العز
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أشرف الملك محمد السادس ملك المغرب، بإقليم بنسليمان، على تدشين مركز لطب الإدمان، باستثمار إجمالى بلغ 6 ملايين درهم، ويشكل هذا المركز، الذي أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن، جزءا من البرنامج الوطنى لمحاربة سلوكيات الإدمان الذى تعمل المؤسسة على تفعيله منذ سنة 2010، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع وزارتى الصحة والداخلية فى البلاد.
 
ويستهدف هذا البرنامج الوطنى، تحصين الشباب ضد استعمال المخدرات، وتحسين جودة خدمات التكفل بالمدمنين، لاسيما متعاطي المخدرات، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في معالجة إشكاليات الإدمان. 
 
كما سيمكن هذا البرنامج من مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين على مواجهة الآثار السلبية لسلوكات الإدمان.
 
ويهدف المركز كذلك إلى إعادة إدماج الأشخاص المعنيين اجتماعيا، إلى جانب تأطير وتكوين الجمعيات في مجال الحد من مخاطر الإدمان، لاسيما عبر التنفيذ والمواكبة الميدانية للشباب متعاطي المخدرات، وكذا الشباب المهددين بخطر الإدمان.
 
ويشتمل المركز الجديد، الذي كان الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه في 3 يونيو 2018، على قطب للمواكبة الاجتماعية والحد من المخاطر، مكون من فضاء للضيافة، وقاعات للتعبير الجسدي والفني، والرياضة، واللياقة البدنية والتربية النفسية والإعلاميات، وفضاءات للجمعيات، وللراحة وللمعالجة والبستنة، بالإضافة إلى مكتب للوحدة المتنقلة. وسيعهد بتسيير هذا القطب لودادية البحيرة السليمانية للأعمال الاجتماعية.
 
كما يحتوي مركز طب الإدمان ببنسليمان، الذي يعد آلية متميزة للعلاج والتحسيس، والتشخيص والوقاية والمواكبة النفسية والاجتماعية، على قطب طبي يشتمل على قاعات للعلاجات، والفحص في الطب العام، وطب الإدمان، والطب النفسي، وفضاء للعلاج النفسي ضمن المجموعة، وقاعتين لمستعملي الميثادون ومصحة، وصيدلية.
 

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