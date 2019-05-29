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ملك المغرب يتغيب عن القمة العربية الطارئة فى مكة وينيب عنه شقيقه

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:07 ص
ملك المغرب يتغيب عن القمة العربية الطارئة فى مكة وينيب عنه شقيقه العاهل المغربى الملك محمد السادس
وكالات الأنباء
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قالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن مصادر خاصة، أكدت عدم مشاركة العاهل المغربى الملك محمد السادس، فى القمة العربية الطارئة، التى تعقد فى مكة نهاية الشهر الجارى.

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية فى دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو، بينما دعا الملك سلمان لقمتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات، التى تشهدها المنطقة.

وقال الصحيفة المغربية – بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن الأمير مولاى رشيد، شقيق العاهل المغربى، سيمثله فى القمة العربية الـ31 فى السعودية، ولفتت المصادر، التى أشار إليها الموقع المغربى، إلى أن المغرب أيد دعوة العاهل السعودى لعقد قمة عربية استثنائية، وكان من بين الدول العربية الأولى، التى وافقت على عقدها.

ويشارك المغرب أيضا فى القمة الإسلامية، التى تحتضها السعودية، يوم الجمعة المقبل، 31 مايو الحالى، برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الأوضاع، التى تشهدها المنطقة.

 


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