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مفوضة الاتحاد الأوروبى تعين انريكى اجليسياس مستشارا خاصا لشئون فنزويلا

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:52 ص
مفوضة الاتحاد الأوروبى تعين انريكى اجليسياس مستشارا خاصا لشئون فنزويلا الأزمة فى فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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عينت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، إنريكى إجليسياس، مستشارها الخاص لشئون فنزويلا.

ووفقا لصحيفة "ميلينيو" الإسبانية فإنه من المتوقع أن اجليسياس ، وزير خارجية أوروجواى السابق والمدير السابق لبنك التنمية للبلدان الأمريكية، يساعد فى زيادة فرص إجراء انتخابات رئاسية جديدة لإخراج البلد الكاريبى من الأزمة القائمة.

ويتمتع اجليسياس بجنسية اورواجوى واسبانية، ولديه خبرة كبيرة فى وكالات أمريكا اللاتينية، ويعقد الدبلوماسيون الأوروبيون أنه فى وضع جيد للغاية للتحدث مع كل من حكومة نيكولاس مادورو والمعارضة.

وأوضح بيان لخدمة العمل الخارجى الأوروبى فى بروكسل، أن القرار جاء تماشياً مع التزام الاتحاد الأوروبى الراسخ، بالمساهمة فى حل سلمى وديمقراطى للأزمة الفنزويلية، ومتابعة للمناقشات التى دارت في سياق فريق الاتصال الدولى.

وقال مسئول كبير فى الاتحاد الأوروبى ، غير مصرح له بالكشف عن هويته، إن الاتحاد الأوروبى منفتح لدعم تنفيذ الاتفاقيات المحتملة التى يمكن أن تنشأ من عملية أوسلو، إذا رغبت الأطراف فى ذلك"، قائلا إنه من المهم أ يكون لعملية التفاوض هدف ويجب ان يعقد انتخابات حرة ونزيهة".


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