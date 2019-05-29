مفاجأة.. لاصقة شفافة تعالج جروح مرضى السكر من دمائهم

كتب بيتر إبراهيم

هناك أكثر من 8000 عملية بتر فى إصبع القدم والقدم والساق سنويًا بسبب مرض مرض السكر فى بريطانيا فقط، وهذا الرقم فى ارتفاع بسبب زيادة مرض السكر من النوع 2، وهو مرض مرتبط بنمط الحياة، وتضاعفت حالاته منذ منتصف التسعينيات.

ولكن الانطلاقة فى تكنولوجيا العناية بالجروح يمكن أن توقف هذا التصعيد فى مساراته، حيث طور العلماء "رقعة" شفافة مصنوعة من دماء المرضى والتى يمكن أن تساعد فى التئام القرح والجروح التى تؤدى إلى بتر القدم أو الساق وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



الدم

وتمت تجربة العلاج، الذى يطلق عليه “LeucoPatch”، فى أكثر من 200 مستشفى فى جميع أنحاء أوروبا - بما فى ذلك العديد من المستشفيات فى المملكة المتحدة - ويتضمن أخذ نصف كوب من الدم من ذراع المريض.

ويتم وضع الدم فى وعاء فى جهاز يدور به مئات المرات فى الدقيقة، وخلال هذه العملية (المعروفة باسم الطرد المركزى)، تغرق خلايا الدم الحمراء الأكثر كثافة فى الأسفل، بينما ترتفع خلايا الدم البيضاء الأقل كثافة إلى القمة، ويفصل الطرد المركزى أيضًا الفيبرين، وهو بروتين أقل كثافة والذى يشكل مادة شبيهة بالشبكة.

وتتم إزالة الفيبرين وضغطه فى رقعة مستديرة شبه صلبة التى تحتوى أيضًا على خلايا الدم البيضاء التى تساعد على قتل البكتيريا والفيروسات والصفائح الدموية.

وبعد أسبوع تبدأ فى الانهيار ويتم استبدالها برقعة أخرى، بنفس الطريقة تمامًا، وتتكرر هذه العملية حتى يشفى الجرح.

وقد يستغرق الأمر حوالى 20 أسبوعًا للشفاء من قرحة القدم تمامًا، وهو أحد المضاعفات الشائعة والشديدة لمرض السكر الذى يتطور لأن المرض يلحق الضرر بالأعصاب والأوعية الدموية فى الأطراف.

وتشير الأرقام الأخيرة من Public Health England إلى أنه بين عامى 2015 و2018 أجرت هيئة الصحة الوطنية أكثر من 27 ألف حالة بتر للقدمين والساق السفلية الأصابع بسبب مرض السكر، ويعتقد أن زيادة فى مرض السكر من النوع 2 هو السبب.