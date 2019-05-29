سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 03:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصور يوثق التصميمات البشعة للمنازل من وجهة نظره ..ما رد فعل أصحابها؟ "صور"

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:00 ص
مصور يوثق التصميمات البشعة للمنازل من وجهة نظره ..ما رد فعل أصحابها؟ "صور" تصميمات غريبة للمنازل
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

تجتاح مواقع التواصل الاجتماعى العديد من الحسابات التى تجعل الأشخاص يشعرون أنهم فى عالم لا تشوبه شائبة من حيث جمال الصور الملتقطة للمنازل والأشخاص والمزارات السياحية حول العالم، ولكن هناك ما سيغير وجهة نظرك إذا رأيت صور "هانز كودينيس"، عبر موقع "إنستجرام".

ففى بلد صغير، مثل بلجيكا، حيث يميل السكان إلى بناء منازلهم الخاصة، قرر "كودينيس" أن ينشر صورة أحد تصاميم المنازل، وحينها لقى تعليقات متابعيه الذين أبدوا إعجابهم ببشاعة التصميم، الأمر الذى شجعه على الاستمرار فى رصد منازل بلاده الغريبة، منذ حوالى 7 أعوام.

أحد المنازل ضمن مجموعة صور المنازل البشعة
أحد المنازل ضمن مجموعة صور المنازل البشعة

 

أحدى الصور الملتقطة للمنازل البشعة
أحدى الصور الملتقطة للمنازل البشعة

 

تصميم بشع لأحد المنازل ضمن مجموعة الصور
تصميم بشع لأحد المنازل ضمن مجموعة الصور

 

وقد يراودك الفضول حول المعايير التى تساعد كودينيس فى تصنيف بشاعة المنزل، حيث قال إن "شعوراً ما يراودنى بأن شيئاً ما ليس صحيحاً، أو فى بعض الأحيان خاطئاً للغاية"، مضيفاً "لا أستطيع تحديد المعنى الدقيق لكلمة بشع"، وذلك حسب ما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية.

ورغم أن بعض المتابعين، الذى يبلغ عددهم 65 ألف شخص، يجدون حساب كودينيس مضحكاً، إلا أنه سرعان ما تسيطر عليهم مشاعر الغضب، بمجرد رؤية صور منازلهم "البشعة" عبر "إنستجرام".

وتحمل صور المنازل "البشعة" التى يرصدها كودينيس رسالة مفادها أن "يفكر الأشخاص قبل التصميم والبناء، إذ سيصبح منزلك جزءاً من مشهد مرئى خلال المائة عام القادمة، لذا يجب أن يستحق ذلك".

تصميم غريب لأحد المنازل
تصميم غريب لأحد المنازل

 

تصميم غريب لمنزل فى بلجيكا
تصميم غريب لمنزل فى بلجيكا

 

تصميم مبتكر لمنزل
تصميم مبتكر لمنزل

 

توثيق لصور المنازل الغريبة
توثيق لصور المنازل الغريبة

 

توثيق للتصميمات البشعة للمنازل
توثيق للتصميمات البشعة للمنازل

 

صور تسخر من تصميمات المنازل
صور تسخر من تصميمات المنازل

 

صورة للسخرية من تصميم أحد المنازل
صورة للسخرية من تصميم أحد المنازل

 

لقطات مصور فى بلجيكا تغضب أصحاب المنازل
لقطات مصور فى بلجيكا تغضب أصحاب المنازل

 

مصور يلتقط الصور للمنازل الغريبة
مصور يلتقط الصور للمنازل الغريبة

 

مصور يوثق المنازل البشعة
مصور يوثق المنازل البشعة

 

مصور يوثق تصميمات المنازل الغريبة ببلجيكا
مصور يوثق تصميمات المنازل الغريبة ببلجيكا

 

منزل متحرك فى أوروبا
منزل متحرك فى أوروبا

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"وقعت فى حبهم".. حكاية بريطانية تربى 22 كلبا فى منزلها

ماتستهونيش بضوافرك.. ازاى تعتنى بيها وتحافظى على جمالها

وفاة شخص ابتلع 246 عبوة كوكايين على متن طائرة .. اعرف القصة؟

من دولاب المشاهير.. اختارى اللوك المناسب لأمسية خاصة أو لإطلالة صباحية

عين القطة وضفدع بثلاثة أرجل.. أغرب معتقدات جلب الحظ على مستوى العالم

اخبار منوعات

منازل بشعة

مشروع فوتوغرافى

اخبار عالمية

اخبار العالم

تصميمات منازل غريبة

المنازل فى بلجيكا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الرجوع الى أعلى الصفحة