مصور يوثق التصميمات البشعة للمنازل من وجهة نظره ..ما رد فعل أصحابها؟ "صور"

وكالات الأنباء

تجتاح مواقع التواصل الاجتماعى العديد من الحسابات التى تجعل الأشخاص يشعرون أنهم فى عالم لا تشوبه شائبة من حيث جمال الصور الملتقطة للمنازل والأشخاص والمزارات السياحية حول العالم، ولكن هناك ما سيغير وجهة نظرك إذا رأيت صور "هانز كودينيس"، عبر موقع "إنستجرام".

ففى بلد صغير، مثل بلجيكا، حيث يميل السكان إلى بناء منازلهم الخاصة، قرر "كودينيس" أن ينشر صورة أحد تصاميم المنازل، وحينها لقى تعليقات متابعيه الذين أبدوا إعجابهم ببشاعة التصميم، الأمر الذى شجعه على الاستمرار فى رصد منازل بلاده الغريبة، منذ حوالى 7 أعوام.



أحد المنازل ضمن مجموعة صور المنازل البشعة



أحدى الصور الملتقطة للمنازل البشعة



تصميم بشع لأحد المنازل ضمن مجموعة الصور

وقد يراودك الفضول حول المعايير التى تساعد كودينيس فى تصنيف بشاعة المنزل، حيث قال إن "شعوراً ما يراودنى بأن شيئاً ما ليس صحيحاً، أو فى بعض الأحيان خاطئاً للغاية"، مضيفاً "لا أستطيع تحديد المعنى الدقيق لكلمة بشع"، وذلك حسب ما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية.

ورغم أن بعض المتابعين، الذى يبلغ عددهم 65 ألف شخص، يجدون حساب كودينيس مضحكاً، إلا أنه سرعان ما تسيطر عليهم مشاعر الغضب، بمجرد رؤية صور منازلهم "البشعة" عبر "إنستجرام".

وتحمل صور المنازل "البشعة" التى يرصدها كودينيس رسالة مفادها أن "يفكر الأشخاص قبل التصميم والبناء، إذ سيصبح منزلك جزءاً من مشهد مرئى خلال المائة عام القادمة، لذا يجب أن يستحق ذلك".



تصميم غريب لأحد المنازل



تصميم غريب لمنزل فى بلجيكا



تصميم مبتكر لمنزل



توثيق لصور المنازل الغريبة



توثيق للتصميمات البشعة للمنازل



صور تسخر من تصميمات المنازل



صورة للسخرية من تصميم أحد المنازل



لقطات مصور فى بلجيكا تغضب أصحاب المنازل



مصور يلتقط الصور للمنازل الغريبة



مصور يوثق المنازل البشعة



مصور يوثق تصميمات المنازل الغريبة ببلجيكا