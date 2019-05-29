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مصر للطيران تتسلم طائرتين من طراز "بوينج دريم لاينر" الشهر المقبل

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:31 م
مصر للطيران تتسلم طائرتين من طراز "بوينج دريم لاينر" الشهر المقبل طائرة تابعة لمصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه من المقرر أن تتسلم الشركة طائرتين من طراز (بوينج دريم لاينر  (Boeing Dreamliner 787-9خلال الشهر المقبل، ضمن صفقة 6 طائرات جديدة من هذا الطراز. 

ومن المقرر أن تبدأ الشركة تشغيل هذا الطراز من الطائرات على خطوط خط شنغهاى بالصين، وطوكيو، ورحلات نيويورك وبانكوك. وتتميز تلك الطرازات بقدرتها على قطع مسافة بين 14 ألفا و800 كيلو متر، و15 ألفا و700 كيلو متر، بدون توقف، وتعد الطائرة الأفضل فى توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها فى الإقلاع 99% على مستوى العالم، وجرى تطويرها لتصبح أقل استهلاكا للوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

وتسلمت "مصر للطيران" الطائرة الأولى من نفس الطراز نهاية مارس الماضى، بينما تسلمت الطائرة الثانية الشهر الماضى، وما تزال الشركة تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوى الذى سيشهد بنهـاية العام 2020 ضـم 33 طـائرة جديدة: 6 من طراز بوينج دريم ـلاينر B787-9، و12 من طراز إيرباص A220-300، و15 من طراز إيرباص A320neo.

ويتسع الطراز الجديد "دريم لاينر" لـ309 مقاعد، مقسمة بواقع: 30 مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed فى درجة رجال الأعمال، و279 مقعدا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعدة الفاخرة.


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