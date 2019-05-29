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مصر ترفع صوت القارة السمراء.. حلقة نقاشية عن مشكلة اللائجين فى واشنطن

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:10 م
مصر ترفع صوت القارة السمراء.. حلقة نقاشية عن مشكلة اللائجين فى واشنطن الحلقة النقاشية بمناسبة يوم أفريقيا
كتبت - هناء أبو العز
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نظمت السفارة المصرية فى الولايات المتحدة، بمشاركة المجموعة الأفريقية فى واشنطن، حلقة نقاشية حول موضوع اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا فى دول إفريقيا، احتضنها معهد السلام الأمريكى الذى يعدّ أحد أبرز مراكز الفكر بالولايات المتحدة، وجاءت بالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
 
وشارك فى الحلقة النقاشية أكثر من 200 مشارك، وضم عددًا من مسؤولى الإدارة الأمريكية والكونجرس والسفراء الأفارقة، ولفيفا من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الأفريقى فى واشنطن.
 
وقال السفير ياسر رضا، سفير مصر بالولايات المتحدة، إن مبادرة السفارة بتنظيم تلك الحلقة المهمة فى معهد السلام الأمريكى، جاءت بالتنسيق مع المجموعة الأفريقية فى واشنطن، وفى إطار الاحتفال بيوم أفريقيا. مؤكدا أن الحدث أبرز أهمية قضية اللاجئين فى القارة لدوائر صنع القرار الأمريكية.
 
وأشار السفير، أن النائبة كارين باس عضو الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا ورئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية بمجلس النواب، كانت من أبرز المتحدثين فى الحلقة النقاشية، إذ أكدت متانة العلاقات الأمريكية مع دول القارة، كما تحدثت عن التحديات التى تواجهها دول أفريقيا فى التعامل مع مشكلة اللاجئين والنازحين داخليا، سواء بسبب الصراعات أو الكوارث الطبيعية.
 
وحذرت رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية بمجلس النواب الأمريكى، من أن الإرهاب يلعب دورا فى تفاقم ظاهرة اللاجئين والنازحين داخليا، مشددة على أهمية دعم الاتحاد الأفريقى ودوله فى مواجهة تلك التحديات، وأن تبعات استضافة اللاجئين عادة ما تكون مُنهِكة للدول المُضيفة، وتؤدى إلى مخاطر تفاقم التوترات والعنف، لذا من الضرورى دعم دول القارة للتعامل مع جذور ومُسبّبات هذه الظاهرة.
 
وأوضحت كارول أوكونل، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون اللاجئين، أن القارة الأفريقية بها 7 ملايين لاجئ فى الوقت الراهن، و27 مليون نازح داخليا، منوهة بالمعاملة الكريمة التى يلقاها اللاجئون فى عدد من الدول الأفريقية، رغم ضعف الموارد والإمكانات. كما أكدت الالتزام الأمريكى بالانخراط الإيجابى فى القارة، باعتبار الولايات المتحدة أكبر مقدمى الدعم الإنسانى فى أفريقيا والعالم، إذ بلغت مساعداتها الإنسانية للقارة فى العام 2018 حوالى 3.8 مليار دولار. وشددت نائبة مساعد وزير الخارجية على استمرار الدعم الأمريكى لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للحد من ظاهرة اللاجئين والنازحين داخليا، والتعامل الجاد معها.
 
يُذكر ان الحلقة النقاشية شهدت مناقشة جير دوانى، سفير النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، وماثيو رينولدز، المدير الإقليمى لمفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، اللذين ألقيا الضور على الجهود التى تبذلها المفوضية، بالتنسيق مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، للتعامل مع قضية اللاجئين. وشهدت الحلقة كذلك كلمات لعدد من السفراء الأفارقة الذين تولوا توضيح جهود وسياسات بلادهم للتعامل مع تلك الظاهرة.

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يوم افريقيا

ظاهرة اللاجئين

رئاسة مصر للاتحاد الافريقى

العلاقات الافريقية الامريكية


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