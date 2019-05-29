مصرع 7 أشخاص وتضرر 200 ألف آخرين بسبب الأمطار الغزيرة جنوبى الصين

بكين (أ ش أ)

أعلنت منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبى الصين مصرع 7 أشخاص وتأثر ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة التى شهدتها المنطقة هذا الأسبوع.

وذكرت إدارة الطوارئ لمنطقة قوانجشى –فى بيان اليوم الأربعاء، أن العواصف المطيرة أثرت على 21 محافظة فى 7 مدن بالمنطقة، موضحة أن الطقس السيئ تسبب فى وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 وفقدان 2 مع تضرر أكثر من 9170 هكتارا من المحاصيل وانهيار 185 منزلا.

وأضافت الإدارة أن الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة عن الطقس السيئ بلغت133.59مليون يوان (19.3مليون دولار).