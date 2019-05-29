سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 09:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 7 أشخاص وتضرر 200 ألف آخرين بسبب الأمطار الغزيرة جنوبى الصين

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:52 ص
مصرع 7 أشخاص وتضرر 200 ألف آخرين بسبب الأمطار الغزيرة جنوبى الصين أمطار غزيره فى الصين ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبى الصين مصرع 7 أشخاص وتأثر ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة التى شهدتها المنطقة هذا الأسبوع.

وذكرت إدارة الطوارئ لمنطقة قوانجشى –فى بيان اليوم الأربعاء، أن العواصف المطيرة أثرت على 21 محافظة فى 7 مدن بالمنطقة، موضحة أن الطقس السيئ تسبب فى وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 وفقدان 2 مع تضرر أكثر من 9170 هكتارا من المحاصيل وانهيار 185 منزلا.

وأضافت الإدارة أن الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة عن الطقس السيئ بلغت133.59مليون يوان (19.3مليون دولار).

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين وخسائر مالية كبيرة بسبب الأمطار فى الصين

مصرع 23 شخصا و490 مليون دولار خسائر مادية بسبب الأمطار فى الصين

مصرع وفقدان 9 أشخاص وإجلاء 27 ألفا آخرين بسبب الأمطار فى الصين

انهيار 7500 منزل وتهجير 75 ألف شخص بسبب الأمطار فى الصين

مصرع وفقدان 289 شخصا وخسائر بنحو 4.7 مليار دولار بسبب الأمطار فى الصين

الصين

امطار الصين

خسائر الصين من الامطار

اخبار الصين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات (فيديو)

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات (فيديو)

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة