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مصرع 23 شخصا وإصابة 15 آخرين فى حادث مرورى قرب العاصمة المالية باماكو

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:21 ص
مصرع 23 شخصا وإصابة 15 آخرين فى حادث مرورى قرب العاصمة المالية باماكو حادث مرورى - أرشيفية
أ ش أ
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لقى 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، جراء اصطدام حافة ركاب صغيرة بشاحنة على بعد حوالى 50 كم شرق العاصمة المالية باماكو.

وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن وزير الأمن الجنرال ساليف اتراورى ووزير النقل إبراهيم عبدول لى، تفقدا الخسائر جراء الحادث المروع الذى شهده طريق باماكو سيجو بين حافلة نقل ركاب عمومية صغيرة وشاحنة لنقل الرمال.

وأضاف المصدر، أنه وفقا للشهادات الأولى التى تم جمعها فى الموقع، فإن إطار الحافلة انفجر، فأصبحت الحافلة وجهًا لوجه مع الشاحنة التى كانت آتية من الجهة المقابلة، وكان الاصطدام الأمامى عنيفا للغاية.

 


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