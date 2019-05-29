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مصرع مواطن خنقا فى حريق داخل منزله بإحدى قرى الشرقية

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:19 م
مصرع مواطن خنقا فى حريق داخل منزله بإحدى قرى الشرقية جثة
الشرقية- فتحية الديب
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لقى مواطن مصرعه متأثرا بإصابته باختناق أثناء النوم، أثر حريق بنشب بمنزله بالشرقية، وبالعرض على نيابة مركز بلبيس العامة، قررت بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، دفن الجثة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية منية سنتة مركز بلبيس، وتبين مصرع مالك المنزل متأثرا بإصابته بالاختناق أثناء النوم، أثر نشوب حريق بمروحة بسبب ماس كهربائى، وبالعرض على نيابة بلبيس صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

 


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