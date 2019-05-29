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مصادر يمنية: مليشيا الحوثى تواصل خروقاتها للهدنة فى محافظة الحديدة

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:26 ص
مصادر يمنية: مليشيا الحوثى تواصل خروقاتها للهدنة فى محافظة الحديدة الحوثيين ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أعلنت مصادر يمنية رسمية أن مليشيا الحوثى الانقلابية واصلت خروقاتها للهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة فى محافظة الحديدة، غربى اليمن.

وأضافت المصادر أن الانتهاكات الحوثية للهدنة بلغت 21 خرقا فى مدينة الحديدة وبلدة الجاح، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن التحالف العربى أوضح أن الخروقات الحوثية للهدنة بلغت 4 آلاف و735 انتهاكا لقرار وقف إطلاق النار المبرم فى مشاورات السويد، منتصف ديسمبر الماضى.

يأتى ذلك فيما أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، عن بدء عملية استهداف نوعية لميليشيات الحوثى فى محافظة الضالع.

 


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