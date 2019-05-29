مشاكل الحمل فى الشهور الأولى.. تعرفى على أسباب آلام المبيض

كتبت هند عادل

الحمل يسبب الكثير من التغييرات في الجسم، بعض هذه التغييرات يمكن أن تسبب انزعاجًا خفيفًا أو تشنجًا خفيفًا في المنطقة المحيطة بالمبيض في أحد جوانب منطقة أسفل البطن، أو الحوض بالإضافة إلى الآلم في الظهر أو الفخذ، حسبما ذكر موقع "healthline".

قد يكون ألم المبيض علامة على حدوث عملية الغرس أو استجابة للتغير في الهرمونات التي يشهدها الجسم في بداية الحمل.

يجب استشارة الطبيب فورا إذا كان الآلم حاد ويستمر لوقت طويل ويصاحبه بعد الأعراض وهى:

غثيان.

نزيف.

حمى.

شعور بالاغماء.

قيء.

أسباب آلام المبيض فى بداية الحمل

الحمل خارج الرحم



يحدث الحمل خارج الرحم عندما تعلق البويضة المخصبة نفسها في مكان آخر غير داخل الرحم، وعادة في قناة فالوب.

تشمل الأعراض



ألم حاد أو طعن، عادة على جانب واحد من الحوض أو البطن.

نزيف.

ضعف ، دوخة ، أو إغماء.

الانزعاج الهضمي أو المعدة.

وحالات الحمل خارج الرحم غير قابلة للحياة ، وإذا تركت دون علاج ، فقد تؤدي إلى تمزق قناة فالوب أو مضاعفات خطيرة أخرى.

كيس المبيض



معظم الخراجات المبيضية عديمة الأعراض وغير ضارة لكن الخراجات التي تستمر في النمو يمكن أن تمزق أو تتطور ، أو تسبب مضاعفات أثناء الحمل والولادة.

قد تشمل الأعراض



آلام الحوض، والتي قد تكون معزولة إلى جانب واحد.

الامتلاء البطني، الثقل، أو الانتفاخ.

ألم مع الحمى أو القيء.

تمزق المبيض والتواء



تمزق المبيض هو حالة طبية طارئة يمكن أن يسبب نزيف داخليى ،حيث يتسبب كيس كبير في تحريف المبيض أو الانتقال من موضعه الأصلي و يمكن أن يقطع إمدادات الدم إلى المبيض.

قد تشمل أعراض التمزق أو التواء:



ألم حاد أو حاد في الحوض ، معزول في بعض الأحيان إلى جانب واحد.

حمى.

دوخة.

تنفس سريع.

الأسباب المحتملة الأخرى



قد تشمل الأسباب الأخرى للألم بالقرب من المبيضين أثناء الحمل المبكر:

مشاكل الجهاز الهضمي أو المعدة.

تمتد من الرحم.

الأورام الليفية.