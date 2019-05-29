ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم عن الجيش الأمريكي قوله - في بيان - إن "هانز ساندوفال بيريرا"، 21 عاماً، توفي في أحد مستشفيات شمالي أستراليا بعد تعرضه لإصابات أثناء التدريب في منطقة "ماونت بوندي ترينينج إريا" بالإقليم الشمالي يوم السبت الماضي.

وأوضحت (فوكس نيوز) أنه تم نقله إلى المستشفى التي تبعد حوالي 133 كيلومتر عن مكان التدريبات وتوفي اليوم بها.

وأصيب عنصر آخر من المارينز الأمريكي - يوم السبت الماضي - إلا أن إصابته كانت خفيفة، حسبما ذكرت الشبكة.

يُشار إلى أن عنصرين آخرين من المارينز الأمريكي قد توفيا إثر إصابتيهما في التدريبات منذ أبريل الماضي.