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مرور القليوبية يحرر 1066 مخالفة على المحاور والطرق فى أنحاء المحافظة

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:25 م
مرور القليوبية يحرر 1066 مخالفة على المحاور والطرق فى أنحاء المحافظة حمله مرورية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة موسعة لضبط الحركة المرورية ومواجهة المخالفات المتنوعة على المحاور والطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1066 مخالفة مرورية.
 
كانت اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد وجه بشن حملة موسعة على الطرق الرئيسية والعامة فى نطاق المحافظة وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والطريق الدائرى. وشملت المخالفات المضبوطة 91 مخالفة انتظار خاطئ ، و192 حالة تصالح فورى، إضافة إلى سحب 17 دراجة نارية، وتحصيل 9 آلاف و800 جنيه قيمة عمليات التصالح.
 
وفى سياق متصل، شن رجال المرور حملة مرورية موسعة على مطالع ومنازل الطريق الدائرى فى قليوب، أسفرت عن سحب 18 رخصة، والتصالح فى 9 مخالفات فورية بقيمة غرامات 2700 جنيه.
 
 
 

 
 
 
 

 


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