مرور القليوبية يحرر 1066 مخالفة على المحاور والطرق فى أنحاء المحافظة

كانت اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد وجه بشن حملة موسعة على الطرق الرئيسية والعامة فى نطاق المحافظة وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والطريق الدائرى. وشملت المخالفات المضبوطة 91 مخالفة انتظار خاطئ ، و192 حالة تصالح فورى، إضافة إلى سحب 17 دراجة نارية، وتحصيل 9 آلاف و800 جنيه قيمة عمليات التصالح.

وفى سياق متصل، شن رجال المرور حملة مرورية موسعة على مطالع ومنازل الطريق الدائرى فى قليوب، أسفرت عن سحب 18 رخصة، والتصالح فى 9 مخالفات فورية بقيمة غرامات 2700 جنيه.



