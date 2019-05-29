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مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور الجديد..تعطيل سير سيارات الشرطة والإسعاف

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:00 م
مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور الجديد..تعطيل سير سيارات الشرطة والإسعاف قانون المرور الجديد
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

- عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء

أقر قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

 

- قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

 

 

 


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قانون المرور الجديد

حبس السائق

سيارات الاطفاء

الشرطة

الطوارئ


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