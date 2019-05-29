محافظ سوهاج: تخصيص 4 قطع أراضى من أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، عن تخصيص 4 قطع أراضى من أملاك الدولة بمراكز طما، وسوهاج، ودار السلام، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وبناء على الطلب المقدم من المحافظة.

وقال المحافظ فى بيان له، أنه تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1700 متر مربع، بالقطعة رقم 112، المواجهة لحوض اللوقة الغربية نمرة 25، زمام كوم العرب، مركز طما، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادى عليها.

وأضاف أنه تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1029 متر مربع، بالشعارنة الغربية، بقرية إدفا التابعة لمركز سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادى عليها.

كما تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1300 متر مربع، ضمن ترعة كوم إشقاو الملغاة، حوض الرزقة، زمام قرية كوم إشقاو، التابعة لقرية المدمر، بمركز طما، لصالح مديرية أمن سوهاج، لإقامة مبنى نقطة شرطة كوم إشقاو.

وقرر مجلس الوزراء فى جلستة الـ "41" الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 53.5 فدان تعادل 225 ألف متر مربع، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمركز دار السلام، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى.