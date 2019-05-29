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محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير محور محمد على ويوجه بسرعة التنفيذ

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:28 م
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير محور محمد على ويوجه بسرعة التنفيذ خلال الجوله التفقدية
بورسعيد - السيد فلاح
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير محور محمد على والواقعة بقطاعاته الجنوبية والممتدة حتى كوبرى الرسوة ومدخل بورسعيد الجنوبى.
 
وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالمخطط العام للتطويروما يضمه من رفع كفاءة الأرصفة الجانبية وتجميل الجزر الوسطى والرصف وذلك على غرار ما تم انجازه بالمرحلة الأولى التى غطت القطاع الشمالى لمحور محمد على في المناطق مابين ميدان الشهداء، ومحكمة بورسعيد وميدان جمال عبد الناصر والمسجد العباسى وحتى مبنى كلية التربية. 
 
وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد تفقد أعمال تطوير محور محمد على الواقعة فى نطاق حى الضواحى ورافقه فى الجولة السعيد رخا،رئيس حى الضواحى والقيادات التنفيذية المختصة.
 

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