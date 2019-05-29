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محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 72.8%

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:35 م
محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 72.8% المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف نتيجة الدورالأول  للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/2019 ، بنسبة بنجاح  72.88%  لطلبة النظامي ، حيث تقدم للامتحان 44227 طالباً وطالبة ، حضر 42068 منهم، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 29.18%، حيث تقدم للامتحان 1136 طالبا حضر307 منهم.  

وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 88.46 % ، تلتها إدارة ببا بنسبة  77.15 % ، ثم إدارة الواسطى  بنسبة 72.89 %، فإدارة ناصر بنسبة 67.93 % ، فيما سجلت إدارة اهناسيا نسبة 67.80%، تلتها إدارة سمسطا بنسبة 66.44%، في حين بلغت النسبة الفشن بإدارة 59.47 %.

 وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 86% واللغة الإنجليزية 78% والدراسات  79%، والرياضيات 89%، والعلوم 87%، والحاسب الآلى 93%، والتربية الدينية  98  %، والتربية الفنية 98 %.


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