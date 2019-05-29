محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 72.8%

بنى سويف - هانى فتحى

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف نتيجة الدورالأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/2019 ، بنسبة بنجاح 72.88% لطلبة النظامي ، حيث تقدم للامتحان 44227 طالباً وطالبة ، حضر 42068 منهم، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 29.18%، حيث تقدم للامتحان 1136 طالبا حضر307 منهم.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 88.46 % ، تلتها إدارة ببا بنسبة 77.15 % ، ثم إدارة الواسطى بنسبة 72.89 %، فإدارة ناصر بنسبة 67.93 % ، فيما سجلت إدارة اهناسيا نسبة 67.80%، تلتها إدارة سمسطا بنسبة 66.44%، في حين بلغت النسبة الفشن بإدارة 59.47 %.

وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 86% واللغة الإنجليزية 78% والدراسات 79%، والرياضيات 89%، والعلوم 87%، والحاسب الآلى 93%، والتربية الدينية 98 %، والتربية الفنية 98 %.