محافظ المنيا :إعادة تخطيط وتطوير المداخل والميادين الرئيسية والفرعية للمدن

المنيا - فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،إنه جارى حالياً إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة ، بالتوازي مع أعمال تطوير كورنيش المنيا بمراحله الثلاثة، وذلك في إطار إضفاء لمسه جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

جاء ذلك خلال جولة أجراها المحافظ لتفقد عدد من المواقع المدرجة ضمن الخطة المقترحة للتطوير، يرافقه محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة والعميد عادل جلال مدير إدارة المرور ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، لمعاينة ودراسة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير مداخل وميادين المدينة.

بدأ المحافظ جولته بمدخل قرية الشرفا ، أحد أهم المداخل ، لتحكمه في حركة المرور لمدخل مدينة المنيا الجديدة والطريق المؤدي للطريق الصحراوي الشرقي وطريق الجيش ،وقد شهد الطريق الفترة الأخيرة عدد كبير من الحوادث.

كما استمع المحافظ الى شرح مفصل حول المقترحات المقدمة بشأن أعمال التطوير الشاملة للطريق من أعمال توسعة وإقامة محاور مرورية تتيح للمواطنين الدخول بشكل مباشر للقرى، وتغطية جزء من ترعة سواده لاستغلالها في مرور السيارات بشكل آمن، وذلك بهدف تقليل نسب الحوادث على طريق الشرفا حفاظاً على حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم.

كما تفقد المحافظ المدخل الشرقي المشترك بين مدينة المنيا، ومدينة المنيا الجديدة لبحث أعمال تطويره والتي ستشمل" أعمال تجميل وتشجير، صيانة أعمدة الإنارة ، دهانات البلدورات"، كما تفقد المحافظ الطريق الأوسط المؤدى لمدينة المنيا الجديدة "ميدان نفرتيتي" لبحث إمكانية إدراجه ضمن خطة التطوير ، موجهاً بان تشمل أعمال التطوير عمل لوحة جداريه كبيرة بمحافظة المنيا معبرة عن أهم المعالم البارزة بالمحافظة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد ميدان المحطة حيث قدم رئيس المدينة شرحاً حول أعمال إعادة تغيير حجم الميدان بما يتناسب مع الكثافة المرورية بتلك المنطقة خاصة أوقات الذروة حيث يمثل ميدان المحطة احد الميادين الرئيسية بمدينة المنيا ونقطة الالتقاء للعديد من الاتجاهات المرورية .

من جانبه أوضح محمد سيد رئيس المدينة، أنه تم تنفيذ أعمال التطوير خلال الفترة الماضية بـ7 ميادين منها ميدان صيدناوى وميدان الساعة وميدان الأورام" ميدان الفريق صفى الدين أبو شناف"، ميدان الأورام البحرى بحى وسط، ميدان حورس، ميدان عبد المنعم الغربى ، ميدان الصيادين، بالإضافة الى تطوير 3مداخل بمدينة المنيا ضمت "مدخل مدينة المنيا الجنوبى ، المدخل الشمالى لمدينة المنيا، مدخل المنيا الشرقى" ،وتطوير مداخل قرى مركز المنيا " صفط الخمار، طوخ الخيل، دمشير، بنى احمد الغربية،نزلة حسين ، طهنشا،" وتشجير مداخل قرى " بنى احمد ، دمشير ، تله ، صفط الخمار".