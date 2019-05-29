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محافظ القليوبية يكرم 12 من حفظة القرآن الكريم فى احتفالية ليلة القدر

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:49 م
محافظ القليوبية يكرم 12 من حفظة القرآن الكريم فى احتفالية ليلة القدر محافظ القليوبيه يكرم حفظة القرآن الكريم
القليوبية إبراهيم سالم
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شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بحفل مديرية الأوقاف بالمحافظة بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود بليلة القدر، بمسجد ناصر، بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، والمهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، وعدد من مديري المديريات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وشهدت الاحتفالية كلمة للشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر واثرها العظيم على المسلمين، وكيفية الاستفادة من هذا الجزاء وتسخيره للفوز بالجنة، فهي خير من ألف شهر، وهى ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين.
 
كما كرم محافظ القليوبية، 12 من حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي أقامتها مديرية الأوقاف خلال شهر رمضان المعظم، واختتم الاحتفال بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، احتفالا بهذه المناسبة المباركة.
 
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