محافظ الغربية يشترط دخول المرافق لأى منشأة بتنفيذ قرار الطلاء للواجهات

الغربية عادل ضرة

اصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهات لرؤساء المدن والأحياء، عدم إستخراج أى موافقات لدخول المرافق لأى عمارة سكنية أو اي منشأت، الا بعد طلائها للحفاظ على المظهر الحضارى والذوق العام، وايقاف جميع الاعلانات الموجودة بالشوارع الغير مصرح بها وفق التعاقدات الجديدة.

كما تم تكليف وكيل وزارة الاسكان، بالتنسيق مع شركة الكهرباء والغاز والصرف الصحى والمياه، لانهاء اعمال توصيل المرافق للعمارات السكنية بشارع عبد المنعم رياض، للبدء فى رصف الجهه الاخرى من الشارع.