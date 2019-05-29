محافظ الغربية: توريد 123 ألف و862 طن قمح للشون والصوامع بنسبة 92,4% من المستهدف

الغربية – عادل ضرة

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية عن توريد 123 ألف و862 طن قمح بنسبة 92,4% من المستهدف منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضي والذى يستمر حتى 15 يوليو القادم، من إجمالى 134 ألف طن متوقع توريدهم من إجمالى مساحة القمح المنزرعة هذا العام والتى تعادل 134 ألف و936 فدان.

يذكر أنه تم توريد 44 ألف و414 طن إلى البنك الزراعى و40 ألف و871 طن إلى الشركة المصرية للصوامع و38 ألف و576 طن إلى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، كما أن الطاقة الإستعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة تستوعب 193ألف و340 طن، مقسمة على 3 صوامع بطاقة 85ألف طن و10 شون أسمنتية بطاقة 67ألف و700 طن و8 شون ترابية بطاقة 28ألف و800 طن و4 هناجر بطاقة 11ألف و840 طن.

وأشار محافظ الغربية أن اللجنة المشكلة من "عضو مديرية التموين وعضو من الرقابة على الصادرات وعضو من الزارعة وأمين الشونة وعضو من جمعية القبانية" هى المسئولة عن إستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة، حيث تبلغ قيمة توريد الأردب 655 جنية لدرجة نقاوة 22.5 قيراط و670 جنيه لدرجه نقاوة 23 قيراط و685 لدرجة نقاوة 23.5 قيراط ولا يتم إستلام الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وأكد محافظ الغربية على إستمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد من توفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1أو2 مع الإلتزام بصرف كافة المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد، مشيراً إلى متابعة أعمال توريد القمح من خلال غرفة عمليات تنشيط القمح المنعقدة يومياً بديوان عام المحافظة لرصد أى معوقات وإزالتها على الفور.

كما شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية انطلاق أعمال مبادرة "حياة كريمة" بقرية كفر الجنيدى مركز زفتى والتي تعد سابع قرية نفذت بها بعد قرى طنبارة وميت الليث ودقرن وكوم على وميت حبيب وسلامون وذلك ضمن تسع قرى أكثر إحتياجاً تم إختيارهم كمرحلة أولى لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الإحتفالية التى أقيمت بالقرية لتوزيع مساعدات مالية وعينية وتنظيم قافلة طبية بتكلفة تتجاوز مليون و200 ألف جنيه يستفيد منها 504 أسرة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.

وأكد على إهتمامه بتوفير كافة الخدمات لجميع قرى وعزب المحافظة على غرار الخدمات التى توجد بالمدن لما يأتي في الصالح العام لجميع مواطنى المحافظة

وخلال الحفل قام محافظ الغربية بتوزيع مساعدات مالية على 100 أسرة بقيم تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه وتسليم 4 جهاز عرائس بقيمة 24 ألف جنيه كما قام بتوزيع سلع غذائية على 400 أسرة بقيمة تتجاوز 100الف جنيه.

يذكر؛ أن أعمال المبادرة بالقرية تضمنت أيضاً إجراء 3 عمليات قلب مفتوح و50 عملية مياه بيضاء بتكلفة 600 ألف جنيه وتنظيم معرضين ملابس مجانية لأهالى القرية بتكلفة تتجاوز 340 ألف جنيه وتوزيع مساعدات مالية وعينية أخرى بقيمة 100 ألف جنيه.

وعقب الإحتفالية تفقد محافظ الغربية القافلة الطبية المجانية التى نظمت للكشف على أهالى القرية حيث ضمت عيادة للكشف المبكر عن أمراض روماتيزم القلب لدى الأطفال وطلاب المدارس والتى قامت بالكشف على 500 طفل خلال أعمال المبادرة بالسبع قرى السابقة وعيادة الباطنة والرمد والجراحة

وخلال لقائه بمواطنى القرية وجه بصرف مساعدة مالية من باب الأمل بديوان عام المحافظة لثلاث سيدات بقيمة 1000 جنية للسيده نظراً لظروفهم المعيشية .. ووجه وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير عدد من فرص العمل بالقطاع الخاص لأهالى القرية .. كما كلف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بسرعة فحص تظلمات عدد من المواطنين الخاصة بعدم صرف معاش تكافل وكرامة.

من ناحية أخرى، شن مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالتنسيق مع حي اول وثان المحلة، حملات نظافة مشتركة للارتقاء بمستوى النظافه العامه بمدينة المحلة الكبرى، ورفع جميع التراكمات الموجوده داخل شوارع المدينه

وتم استكمال حملة النظافة المجمعة المشتركة بشارع الترعه التي استمرت على مدار يومين تم رفع خلالها ما يقرب من 80 طن من القمامة و المخلفات، وتم الدفع بعدد من اللوادر و السيارات لتحميل القمامة المتواجده على جانبى الطريق و تم تمهيد الشارع نظرا لاعمال الرصف الجاريه حاليا بالشارع كما امتدت اعمال الحملات لشارع سكه قطور حيث تم توجيه العديد من المعدات للمشاركه في اعمال رفع القمامه

و فى نطاق حى أول المحلة تم القيام بحملات نظافة شملت المنطقة الصناعية و الرجبى وأرض الشامى وطريق كفر الشيخ، وتم رفع كميات كبيرة من أكوام القمامه المتراكمة وتسوية الشوارع بالجريدر واستخدام سيارات رش المياه فى أعمال التمهيد.