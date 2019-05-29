محافظ الشرقية يتفقد مقلب الفدان ومشروعى نفق عرابى وشارع طلبة عويضة

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة للعاملين بمقلب قمامة الفدان فى منيا القمح، للتأكد من انتظام أعمال رفع أكوام القمامة المتراكمة ومخلفات البناء والنقل الآمن لها إلى المدفن الصحى بالخطارة، وذلك لتجهيز الأرض لإنشاء نقطة وسيطة متطورة وخط غربلة فور الانتهاء من رفع كميات القمامة والتى تقدر بحوالى 30 ألف طن من القمامة ومخلفات البناء المتراكمة .

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين رئاسة مركز ومدينة منيا القمح وإدارتى البيئة والنظافة بالديوان العام وتكثيف الأعمال والورديات الصباحية والمسائية للانتهاء من أعمال رفع القمامة بمقلب الفدان بمنيا القمح ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة بأسرع وقت، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رفع 4000 طن تقريبا قمامة ومخلفات بناء حتى الآن من المقلب باستخدام المعدات التى تم توفيرها بمعرفة جهاز المخلفات الصلبة.

كما أجرى المحافظ جولة تفقدية للاطمئنان على سير أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد "نفق عرابى" بمدينة الزقازيق للربط بين شرق وغرب المدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والمقام بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه .

واطمأن المحافظ من مسئولى الشركة المنفذة عن معدلات الأداء ونسب التنفيذ فى المشروع، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمنى ودخوله الخدمة فى الموعد المحدد ليساهم فى خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

وأمر رئيس مدينة الزقازيق بضرورة رفع الإشغالات من أسفل نفق المشاة بميدان المحطة، لتسيير الحركة المرورية للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى بالمنطقة.

واختتم المحافظ جولته بشارع طلبة عويضة ومنطقة القومية بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة ومتابعة منظومة الجمع المنزلى والتى يتم تنفيذها كمرحلة أولى بنطاق مركز ومدينة الزقازيق وحى أول وحى ثان، وذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على نظافة الشوارع واستعادة الشكل الجمالى والحضارى للمدينة، بالإضافة إلى تحسين مستوى النظافة وللتصدى لظاهرة نباشى القمامة .

واطمأن المحافظ، على أعمال رصف ورفع كفاءة المحور المرورى الجديد الذى تم فتحه وهو الشارع الملاصق لأرض المصرية بلازا، من جهة تقسيم الزراعيين بدءاً من شارع طلبة عويضة "مصرف إكوه" حتى شارع القومية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ،والمحور المرورى الجديد والذى يربط بين منطقة الغشام و شارع طلبة عويضة و حى السلام و موقف المنصورة بهدف فك الاختناقات المرورية وتسيير حركة المواطنين.



جانب من جولة محافظ الشرقية



جانب من جولة محافظ الشرقية



جانب من جولة محافظ الشرقية