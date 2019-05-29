محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.4 %

السويس – السيد فلاح

اعتمد، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019 علي مستوي مدارس محافظة السويس الإعدادية والتي بلغت نتيجتها 85.4 %، وتم إعلان النتيجة على مديرية التربية والتعليم بالسويس.

وقالت، سلمي الشاعر، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول –فى الترم الثانى 2019 بلغ عددهم 10 آلاف و700 طالب وطالبة في 79 لجنة امتحانيه في 3 إدارات تعليمية.

وقدم محافظ السويس الشكر لجميع العاملين بالتربية والتعليم بالسويس، مطالبًا بعمل خطة للقضاء علي الدروس الخصوصية، والبدء في أعمال الصيانة بالمدارس فور الانتهاء من جميع الامتحانات، وعمل تقييم لمديري المدارس خلال العام الماضي، وتحليل النتيجة والتي ارتفعت بنسبة 10% عن العام الماضي.