محافظ الدقهلية يقرر طرح لحوم بأسعار 60 جنيه للكيلو بمناسبة عيد الفطر

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية،إغلاق منفذ بيع الأسماك الكائن بشارع الجيش بالمنصورة، به لعدم ملائمة المكان وتدني مستوى النظافة.

جاء ذلك أثناء جولة مفاجئة اليوم بالمنصورة قام به المحافظ بالمرور على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات للاطمئنان على جودة المعروضات وصلاحيتها للتداول وملائمة الأسعار.

وتفقد شاروبيم عددا من منافذ بيع اللحوم منها "مواطنون ضد الغلاء " ومبادرة شهر الخير"وتحدث مع المواطنين حول أسعار اللحوم وجودتها ،وقرر أن يتم البيع بسعر 60 جنيه للكيلو لمدة يومين بمناسبة العيد.

كما تفقد محافظ الدقهلية منافذ بيع الخضروات والفاكهة بذات الشارع واستدعى السيد دايرة وكيل وزارة التموين وطالبه بتحرير محضر عدم إعلان تسعيرة، كما طالبه بفحص حالة الفاكهة والخضراوات المعروضة والتي تبين عدم صلاحية بعضها للاستخدام وتم اعدامها وتحرير محضر بالواقعة .

وقرر محافظ الدقهلية خلال جولته قيام لجان مراقبة يومية تضم الصحة والطب البيطري والتموين بالمرور اليومي على منافذ البيع المختلفة بالمحافظة لضمان سلامة وصحة المواطنين وإلتزام المنافذ بالأسعار المحددة وإعلانها في مكان واضح.

وشدد شاروبيم على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل كافة الجهات المختصة بمراقبة الأسواق والتزام المنافذ بالأسعار خاصة في أيام الأعياد والمواسم.