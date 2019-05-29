سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد إغلقه منفذ لبيع الأسماك ..

محافظ الدقهلية يقرر طرح لحوم بأسعار 60 جنيه للكيلو بمناسبة عيد الفطر

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:40 م
محافظ الدقهلية يقرر طرح لحوم بأسعار 60 جنيه للكيلو بمناسبة عيد الفطر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز
إضافة تعليق

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية،إغلاق منفذ بيع الأسماك الكائن بشارع الجيش بالمنصورة، به لعدم ملائمة المكان وتدني مستوى النظافة.

جاء ذلك أثناء جولة مفاجئة اليوم بالمنصورة قام به المحافظ بالمرور على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات للاطمئنان على جودة المعروضات وصلاحيتها للتداول وملائمة الأسعار. 
 
وتفقد شاروبيم عددا من منافذ بيع اللحوم منها "مواطنون ضد الغلاء " ومبادرة شهر الخير"وتحدث مع المواطنين حول أسعار اللحوم وجودتها ،وقرر أن يتم البيع بسعر 60 جنيه للكيلو لمدة يومين بمناسبة العيد.
 
كما تفقد محافظ الدقهلية منافذ بيع الخضروات والفاكهة بذات الشارع واستدعى السيد دايرة وكيل وزارة التموين وطالبه بتحرير محضر عدم إعلان تسعيرة، كما طالبه بفحص حالة الفاكهة والخضراوات المعروضة والتي تبين عدم صلاحية بعضها للاستخدام وتم اعدامها وتحرير محضر بالواقعة .
 
وقرر محافظ الدقهلية خلال جولته قيام لجان مراقبة يومية تضم الصحة والطب البيطري والتموين بالمرور اليومي على منافذ البيع المختلفة بالمحافظة لضمان سلامة وصحة المواطنين وإلتزام المنافذ بالأسعار المحددة وإعلانها في مكان واضح. 
 
وشدد شاروبيم على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل كافة الجهات المختصة بمراقبة الأسواق والتزام المنافذ بالأسعار خاصة في أيام الأعياد والمواسم.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية يستجيب لطلب مواطن ويوجه بسداد دينه

محافظ الدقهلية : توريد 160 ألف طن قمح لصوامع وشون المحافظة

صور.. محافظ الدقهلية يتفقد "سماد طلخا".. ويؤكد: المصنع ثروة قومية

محافظ الدقهلية يعلن موافقة اللجنة العليا للاستثمار على إقامة صوامع جديدة

محافظ الدقهلية لموظفين تقاعسوا فى انهاء رخصة مواطن: "حرام عليكم بجد"

محافظ الدقهلية

أسعار اللحوم بالدقهليه

الدقهليه

تموين الدقهليه

عيد الفطر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة