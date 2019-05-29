محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.6%

الدقهلية شريف الديب ـ سارة الباز

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.6% جاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1.%

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، وهنأ العشر الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملى، وأشاد شاروبيم بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.

ومن جانبه، أوضح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من يحق لهم التقدم للامتحانات 100 ألف و676 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات 99116 طالب وطالبة، نجح منهم87841 طالب وطالبة بنسبة نجاح اجمالية بلغت 88.6%، وجاءت نسبة نجاح الطلاب فى الشهادة الإعدادية المهنية 95.7%.