محافظ الجيزة يفسخ التعاقد مع شركة جمع القمامة بالمنيرة وينقل مشرف النظافة

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فسخ التعاقد مع شركة الجمع السكنى للقمامة من منطقة المنيرة، ونقل مشرف النظافة فى المنطقة، قائلا إن من الضرورة متابعة أداء تلك الشركات يوميا لتطوير منظومة النظافة فى المحافظة ورفع كفاءة الشوارع وتهيئة مناخ بيئى صحى للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال جولة فى شوارع محمد حجازى والبوهى والمنصور والقومية العربية والمنيرة بإمبابة، على رئيس حى شمال الجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ضرورة وضع خطة عمل للنهوض بمستوى النظافة فى منطقة إمبابة، وعدم الاكتفاء بالتقارير الورقية. ووجه بفسخ التعاقد مع إحدى شركات النظافة المسؤولة عن الجمع السكنى بمنطقة المنيرة وشارع محمد حجازى، لتدنى مستوى النظافة فى القطاع، كما وجه بنقل مشرف النظافة المسؤول عن القطاع لعدم أدائه واجباته فى المتابعة على الوجه الأمثل.

وشدد اللواء أحمد راشد على ضرورة المتابعة اليومية، لضمان انضباط الأداء، مع عدم التراخى فى اتخاذ إجراءات رادعة حيال الشركات المتقاعسة، واستبدالها بشركات جادة تنفذ خطط النهوض بمستوى النظافة. متابعا: "يجب الحفاظ علي معدات النظافة وصيانتها بصفة دورية، والتنبيه على الشركات والسائقين بتغطية سيارات النظافة المحملة بالقمامة حتى لا تتناثر محتوياتها" كما وجه رئيس حى شمال الجيزة برفع كل الإشغالات والفروشات والباعة المتواجدين فى شوارع محمد حجازى والقومية العربية والمنصور، وعدم السماح للباعة باحتلال الشوارع بالإشغالات، إضافة إلى مراجعة كل تراخيص الأكشاك والتنبيه على أصحابها بالالتزام بالمساحات الممنوحة لهم، وإلغاء التراخيص حال عدم الالتزام.

وفى سياق آخر، وجه المحافظ بتجريد الأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى ورفع المخلفات أسفلها، والعمل على رفع كفاءتها، موجها رئيس هيئة النظافة بتقليم الأشجار الموجودة فى شارعى مراد والنيل، وزراعة المسطحات الخضراء بالشوارع والجزر الوسطى لإضفاء لمسة جمالية وحضارية.